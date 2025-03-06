Esenyurt'ta Trafik Magandası Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta Trafik Magandası Yakalandı

Yol vermediği iddiasıyla tırın önünü kesen sürücüye toplam 1.986 TL ceza kesildi.

06.03.2025 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta seyir halindeki bir araç sürücüsü, trafikte kendisine yol vermediğini iddia ederek bir tır şoförünün önünü kesti. Trafiği tehlikeye düşüren sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye toplam bin 986 TL idari ceza uygulandı.

Olay, 4 Mart'ta Esenyurt ilçesi D100 Kuzey Yanyol Haramidere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden 34 HSH 953 plakalı araç sürücüsü M.R., bir tır sürücüsünün önünü kesti. Tır sürücüsünün yol vermediğini iddia eden sürücü, araçtan inerek bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından trafik akışını engelleyen şahıs otomobiline bindirildi. Trafik magandasının o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafiği tehlikeye düşüren şahsa ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Kimliği belirlenen şahsa, "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" ve "yayaların trafiği aksatacak şekilde davranması" suçlarından toplam bin 986 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, şahıs "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan işlem yapılmak üzere Esenyurt Mevlana Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Esenyurt, Politika, Güvenlik, İstanbul, Olaylar, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Trafik Magandası Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 00:26:06. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Trafik Magandası Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.