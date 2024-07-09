Esenyurt'ta trafik polisi ile özel çekici tartışması kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta trafik polisi ile özel çekici tartışması kamerada

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İstanbul Esenyurt'ta aracı muayenesi eksik olan bir adam ile trafik polisi arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Adam, aracını çekmeye gelen özel çekicinin evraklarını görmek istediğini belirterek polis ile tartıştı. Olay sonrası kadın, trafik polisinden şikayetçi olacağını söyledi.

09.07.2024 10:14
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Esenyurt'ta trafik polisi ile "özel çekici" tartışması kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta aracı muayenesi eksik olması sebebiyle çekilen adam ile trafik polisi arasında tartışma çıktı. Aracını götürmeye gelen çekicinin özel çekici olup olmadığını öğrenmek isteyen adam, polis ekipleri ile tartışma yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre trafik polisi ekipleri tarafından bir şahsı durdurup evrak kontrolü yaptı. Muayenesi eksik olan araca önce ceza yazıldı sonra otoparka çekilmek istendi. Aracı otoparka çekmek için gelen çekicinin özel olup olmadığını öğrenmek isteyen adam ve eşi ile trafik polisi arasında tartışma çıktı. Adam, çekicinin evraklarını görmek istediğini söyleyerek polise "Çekiciye para kazandırmaya çalışıyorsunuz. Arabamı özel çekici ile çektiremezsiniz" dedi. Tartışma giderek büyürken olay yerine Yunus Polis ekipleri sevk edildi. Araç, otoparka çekilirken olay sonrası adamın eşi konuyla ilgili trafik polisinden şikayetçi olacağını söyledi. Yaşanan o anlar kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

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