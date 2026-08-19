Esenyurt\'ta Trafik Saldırısına 182 Bin TL Ceza

Esenyurt'ta trafikte aracından inerek başka bir sürücüye saldıran şahsa toplam 182 bin 492 TL para cezası kesildi.

Esenyurt'ta başka bir aracı takip ederek araçtan inen İ.K İ.K Y.K isimli sürücü ve yolcular Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye çalışmaları sonucu tespit edildi. Sürücüye, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak, yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları maddesinden toplam 182 bin .492 TL para cezası kesildi. Ayrıca araç sürücü ve yolcusu İ.K ve İ.K. hakkında adli işlemlerin yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.