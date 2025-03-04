İstanbul Esenyurt'ta trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada araç içindeki şahıslar, tırın üstüne çıkarak şoförünü darbettiler. O anları ise kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Bir araç sürücüsü ile tır şoförü arasında yol verme nedeniyle trafikte tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda iki şahıs, araçtan inerek tırın tavanına çıktı. Tır şoförüne tekmelerle saldıran şahısların o anlar ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta Trafik Tartışması Korkunç Bir Boyuta Ulaştı - Son Dakika
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