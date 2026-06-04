Esenyurt\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Esenyurt'ta bir ev ve araca düzenlenen operasyonda, 11 kilo 600 gram katı ve sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Esenyurt ilçesinde belirlenen bir ev ve araca dün sabah operasyon düzenlendi. Baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 1 kilo 600 gramı katı kristal, 10 kilo sıvı olmak üzere 11 kilo 600 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL