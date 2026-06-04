Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Esenyurt\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
04.06.2026 11:17
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Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 11.6 kilo metamfetamin ve bir kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bir ev ve araca düzenlenen operasyonda, 11 kilo 600 gram katı ve sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Esenyurt ilçesinde belirlenen bir ev ve araca dün sabah operasyon düzenlendi. Baskında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 1 kilo 600 gramı katı kristal, 10 kilo sıvı olmak üzere 11 kilo 600 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Narkotik, Esenyurt, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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