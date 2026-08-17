Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Esenyurt\'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu
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Esenyurt'ta 5 kişi yakalanarak 59,1 gram bonzai ve nakit para ele geçirildi. T.O. tutuklandı.

Esenyurt'ta uyuşturucu ticareti yapan 5 şahıs yakalandı. Operasyon kapsamında toplam 59,1 gram bonzai ele geçirildi.

Esenyurt ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan boş arazide 11 Ağustos 2026 tarihinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri harekete geçti. Operasyonda T.O. (27), F.Y. (40), E.S. (31), M.Y. (31) ve S.D. (49) isimli şahıslar yakalandı. Yapılan kontrollerde; 58 gram bonzai, 1,1 gram bonzai, 455 TL nakit para,3 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında toplam 59,1 gram bonzai ele geçirildi. Şahıslardan F.Y. (40) isimli şahıs, ifadesinde T.O. isimli şahıstan 455 TL karşılığında uyuşturucu madde aldığını belirtti. Yapılan çevre kontrolünde satışa hazır vaziyette 1,1 gram bonzai ele geçirildi. Konu ilgili yakalanan F.Y. (40), E.S. (31), M.Y. (31) ve S.D. (49) isimli şüpheli şahıslar adli makamlarca serbest bırakılırken, T.O. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Esenyurt, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika

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