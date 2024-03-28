Esenyurt'ta yangında can pazarı: Çatıda kurtarılmayı bekledi 5 katlı binada yangın çıktı, 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta yangında can pazarı: Çatıda kurtarılmayı bekledi 5 katlı binada yangın çıktı, 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Esenyurt'ta 5 katlı bir binada iddiaya göre engelli küçük çocuğun çakmakla oynaması sonucu çıkan yangında apartmanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Dumanlar yükselince çatıya çıkan bir adam ise uzun süre yardım beklerken o anlar dron ile böyle görüntülendi. Yangın çıkardığı söylenen çocuğun 3 ay öncede yine benzer şekilde yangın çıkardığı söylenirken çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

28.03.2024 20:12
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Esenyurt'ta yangında can pazarı: Çatıda kurtarılmayı bekledi

5 katlı binada yangın çıktı, 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta 5 katlı bir binada iddiaya göre engelli küçük çocuğun çakmakla oynaması sonucu çıkan yangında apartmanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Dumanlar yükselince çatıya çıkan bir adam ise uzun süre yardım beklerken o anlar dron ile böyle görüntülendi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. İddiaya göre, bahçe katında oturan engelli küçük yaşta bir çocuk çakmakla oynarken yatak odasındaki eşyaları yaktı. Evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangının dumanları kısa sürede tüm apartmanı sardı. Binanın üst katlarında dumanlar nedeniyle mahsur kalan 3'ü kadın toplam 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın çıkardığı söylenen çocuğun 3 ay öncede yine benzer şekilde yangın çıkardığı söylenirken çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangından etkilenen 3 vatandaş tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken itfaiyenin müdahalesi ile dumanlar apartmandan tahliye edildi. Yangın sırasında sinir krizi geçiren bir daire sahibine ise yine ambulans ekipleri tarafından ilk yardımda bulunuldu.

Çatı kenarında hayata tutunuş

Apartmanın en üst katında oturan 36 yaşındaki Kudret Kulaver isimli vatandaş ise uzun süre kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri yangın merdiveni ile çatıdaki Kulaver'i kurtardı. Yaşananları anlatan Kulaver, "Üst kattaydım zaten çatı tarafına çıktım orada nefes almaya başladım yoksa içerde boğulabilirdim dumandan. Bir anda geldi dumanlar. Yakın nasıl çıktı bilmiyorum" dedi. Mahsur kalan adamın kurtarılma anları ise dron ile havadan görüntülendi.

Apartman sakinlerinden Hasan Çamyar ise, " Engelli bir çocuk var burada. 3 ay öncede burayı yaktı. Komşular geçerken dumanları görüp haber veriyorlar. Şimdi çocuk yatak odasında yangın çıkardı tüm binayı sarmış her yer is olmuş. Defalarca uyardık ama kadın çocuğu ile ilgilenmiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta yangında can pazarı: Çatıda kurtarılmayı bekledi 5 katlı binada yangın çıktı, 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta yangında can pazarı: Çatıda kurtarılmayı bekledi 5 katlı binada yangın çıktı, 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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