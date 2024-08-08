Esenyurt'ta yapılan uygulamada kaçan ticari minibüs yakalandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta yapılan uygulamada kaçan ticari minibüs yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gerçekleştirilen Özel Harekat destekli uygulamada polisten kaçan ticari minibüs, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta bulunan 2 suç makinesi şahsın hapis cezaları olduğu belirlendi.

08.08.2024 21:37
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Özel Harekat destekli yapılan uygulamada polisten kaçan ticari minibüs, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta bulunan 2 suç makinesi şahıstan birinin 17 yıl, diğerinin ise 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde bugün Esenyurt'ta 5 ayrı bölgede genel asayiş uygulaması gerçekleştirilmişti. Gerçekleştirilen uygulamada polis ekiplerince şüpheliler üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Uygulama sonunda polis ekipleri 455 kişiye GBT uygulaması yaparken, toplam 95 aracı sorguladı. Ayrıca 8 ayrı işletme de denetlendi. Polis ekipleri yaptıkları sorgulama sonucunda bir miktar narkotik madde ele geçirdi. Toplam 10 araca ise 64 bin 269 TL ceza yazıldı.

2 suç makinesi yakalandı

Yapılan uygulamada polis ekiplerinin üzerine aracı sürerek kaçan 2 şüpheli ise yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin sorgulamasında birinin 17 yıl 4 ay, diğerinin ise 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta yapılan uygulamada kaçan ticari minibüs yakalandı - Son Dakika

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