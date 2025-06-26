Esenyurt'ta Yaşlı Kadın Eşya ile Sokağa Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Esenyurt'ta Yaşlı Kadın Eşya ile Sokağa Atıldı

26.06.2025 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta yaşlı bir kadın, ev sahibi olan baba ve oğul arasındaki anlaşmazlık nedeniyle sokağa atıldı. Durumu komşuları fark ederek yardım etti, belediye yetkilileri eşyaları topladı. Kadın, kirasını düzenli olarak ödemesine rağmen yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Esenyurt'ta yaşlı bir kadın, ev sahibi olan baba ve oğlun anlaşmazlığı nedeniyle sokağa atıldı. Kirayı babaya veren yaşlı kadın, tapu sahibi oğulun dava açması nedeniyle dışarıda kaldı. Akşam saatlerinde evine geldiğinde ise tüm eşyalarını sokakta bulan kadın, geceyi komşularının evinde geçirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Orhangazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yaşlı bir kadın, akşam saatlerinde evine geldiğinde eşyalarını sokakta buldu. Yaşlı kadın, oturduğu evin tapu sahibinin kira alamadığı gerekçesiyle kendini mahkemeye verildiğini ve tahliye edildiğini öğrendi. Kadın kirasını ev sahibinin babasına düzenli olarak ödediğini ve aralarında yaşanan tartışma sonucunda sokakta kaldığını belirtti. Mahalle sakinleri yaşlı kadını gece evlerinde misafir ederken, durumu yetkililere haber verdi. Belediye yetkilileri sokakta kalan eşyaları depolara taşırken, yaşlı kadın durumu olmadığı için farklı bir eve taşınamadığını belirtti.

Yaşananları anlatan yaşlı kadın, "Önceden ev sahibine kira ödüyorduk, daha sonra ise babasına kirayı vermeye başladım. Aralarında bir tartışma yaşanmış ve kira alamadığı için ev sahibi beni mahkemeye vermiş. Dün gece de benim eşyalarımı dışarı attılar. Eşyalarımla sokakta kaldım. Komşularım beni evine aldı, belediye ise eşyaları depoya götürdü. Yeni bir ev kiralayacağım ama param yok, yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Yaşlı kadına yardım eden mahalle sakini Hasan Turan, "Ellerinde yazılı belgeleri yoktu, nasıl bir hukuki süreç işledi bilmiyorum. Eşyaları sarmışlar, bazı eşyalara da zarar vererek sokağa atmışlar. Biz de mahalle sakinleri olarak teyzemize yardımcı olduk. Evin sahibi olan kişiye değil, o adamın babasına kira veriliyor. Baba ve oğul arasında yaşanan tartışmadan ötürü ise böyle bir durum yaşanıyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Esenyurt, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Yaşlı Kadın Eşya ile Sokağa Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
’Yol verme’ tartışmasında TIR’a satır ve bıçakla saldırdılar 'Yol verme' tartışmasında TIR'a satır ve bıçakla saldırdılar
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Trump: Fordo tamamen yok edildi Trump: Fordo tamamen yok edildi
Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava İstediği takıma imza atacak Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava! İstediği takıma imza atacak
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Suudi Arabistan’dan En Nesyri için rekor teklif Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti İşte nedeni Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
13:21
Erdoğan: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
09:57
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
19:51
Anlaşma sağlandı Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
19:25
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
19:12
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
18:56
Beşiktaş transferde gaza bastı 6 isme birden transfer teklifi
Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
18:42
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:33
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 14:44:48. #7.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Yaşlı Kadın Eşya ile Sokağa Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.