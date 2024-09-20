Esenyurt\'ta Yol Vermeme Kavgası

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Esenyurt'ta yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta servis aracı şoförü ile minibüs sürücüsü arasında çıkan yol kavgasında taraflar birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde seyir halindeki servis aracı şoförü ile minibüs sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma sırasında taraflardan biri diğerine "Tıpış tıpış çıkarsın böyle" dedi. Bunun üzerine tartışma büyürken iki taraf birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı tarafların yakınları ayırmaya çalışırken ihbar üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.