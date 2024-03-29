Esenyurt'ta yol verme nedeniyle çıkan anlaşmazlıkta arkadaşının tartıştığını gören adam, koşarak taraflardan birine kafa attı. Başka bir adam ise olaya yumrukla müdahale edince ortalık karıştı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
Olay, dün Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle anlaşmazlık yaşayan sürücüler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede çevredeki vatandaşlar toplanarak sürücüleri ayırmaya çalıştı. Gerginlik yaşanan o anlarda ise bir şahıs arkadaşının tartıştığı adama koşarak kafa attı. Saniyeler sonra ise diğer sürücünün arkadaşı yumrukla karşılık verince ortalık karıştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta yol verme nedeniyle çıkan anlaşmazlıkta kavga çıktı - Son Dakika
Gaziantep-Nizip karayolunda vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurularak öldürülen kadının kimliği tespit edildi. Cengiz'in cenazesi, adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edilirken katil zanlısı yada zanlılarını yakalama çalışmaları sürüyor.
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada bir araç şarampole düşerken diğer araç ise yola savruldu. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Bilecik Toplum Destekli Polislik ekipleri, dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında vatandaşları bilgilendirmek için çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Ayrıca, ekipler Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında da bilgi vererek, halkın yanında olduklarını ve güvenli bir gelecek için çalıştıklarını vurguladı.
Denizli'de siparişi teslim etmeye giderken hatalı sollama yapan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motokuryenin ölümüne neden olan sürücü, her yerde aranıyor. Kazanın ardından olay yerinden kaçan ve kısa bir süre sonra yakalanan araç sahibi kadının, kaza anında yolcu konumunda bulunduğu öğrenildi.
Çorum'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 4 araç sürücüsüne 58 bin 400 TL para cezası uygulandı. Çakar kullandığı tespit edilen bir otomobil ile trafik güvenliğini tehlikeye sokan 3 araç ve 1 motosiklete toplamda 58 bin 400 lira ceza uygulandı.
Gaziantep-Nizip kara yolunun 11. kilometresinde bir kadının silahla öldürüldüğü tespit edildi. Kimliği belirlenemeyen kadının cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir kafede kumar oynandığı tespit edilerek, 7 kişiye para cezası kesildi. İş yeri sorumlusu da gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada kumar oynamada kullanılan gereçler ve 18 bin 650 lira ele geçirildi.
Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir barda bulunan ruhsatsız silahlarla ilgili operasyon düzenledi. Operasyonda 7 tabanca ve 18 av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir şahsın ikametinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İ.C.K. isimli şahıs hakkında işlem yapıldı.
Çanakkale'de polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Ayrıca araçta bulunan sahte bin 500 Amerikan doları ile ilgili sahtecilik suçundan tahkikat başlatıldı. Göçmen kaçakçılığı suçundan 2 şüpheli tutuklandı.
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