İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde dün bir şahıs, yolda yürüyen 17 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Hüsna D.'yi aracıyla takip etmeye başladı.
Genç kızın yanında duran adam, camı açarak "Kahve içelim?" diye sorarken, Hüsna D. ise "Hayır" yanıtını verdi.
Cevabı beğenmeyen şahıs, genç kızı ısrarla arabasına davet etmeye devam etti.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta yolda yürüyen genç kıza taciz kamerada - Son Dakika
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