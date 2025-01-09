Esenyurt ve Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Esenyurt ve Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu

Esenyurt ve Pendik\'te Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı, 2 adreste uyuşturucu ele geçirildi.

09.01.2025 10:33
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Esenyurt ve Pendik'te uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. 2 adreste yapılan aramada 4 adet hassas terazi 58,08 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken; motosikletten ise 171.51 gram uyuşturucu madde çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Esenyurt ve Pendik'te uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Esenyurt Üçevler Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi'ndeki 2 adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda H.E. ve B.T. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 4 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 20 adet fişek, 400 lira nakit para ile 3 adet telefon, şeffaf poşet içerisinde satışa hazır vaziyette toplam ağırlıkları 58,08 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Motosikletten uyuşturucu çıktı

Pendik Harmandere Mahallesinde yapılan denetimler ise şüphe üzerine durdurulan motosiklet arandı. Motosikletten 171.51 gram uyuşturucu madde çıktı. Bunun üzerine M.M.A., C.Y. ve S.T. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Yakalanan H.E., B.T., M.M.A. ve C.Y. isimli şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.T. isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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