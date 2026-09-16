Esenyurt’ta motosikletli şahsın ölümüne neden olan sürücü: "Polis aramasında yakalanmayayım diye uyuşturucu kullandım"

İstanbul Esenyurt'ta, uyuşturucu madde kullandıktan sonra motosikletli şahsa çarparak ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Alkol ve uyuşturucu etkisinde değildim. Gündüz saatlerinde uyuşturucu kullandım çok az miktarda. Tırnak ucu kadar uyuşturucu madde vardı. Sigara paketimde üzerimde kalmasın, polis aramasında yakalanmayayım diye uyuşturucu kullandım. Etkisi kısa süre içerisinde geçti" dedi.

Esenyurt Haramidere E-5 karayolunda, 26 Şubat günü uyuşturucu madde kullanan otomobil sürücüsü Hüseyin Can K.'nin (20) arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Gökmen Değirmenci'nin (31) ölümüne ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Hüseyin Can K., müşteki Melek Değirmenci ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"Polis aramasında yakalanmayayım diye uyuşturucu kullandım"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hüseyin Can K., "Olay günü AVM'den çıktım, hızım yaklaşık 110 kilometreydi, gideceğim güzergah kısa mesafedeydi. O yolda çok süratli ilerleyemem, kendimi de tehlikeye atmam. Alkol ve uyuşturucu etkisinde değildim. Gündüz saatlerinde uyuşturucu kullandım çok az miktarda. Tırnak ucu kadar uyuşturucu madde vardı. Sigara paketimde üzerimde kalmasın, polis aramasında yakalanmayayım diye uyuşturucu kullandım. Etkisi kısa süre içerisinde geçti. Etkisi 20-25 dakika kadar sürüyor. Şekerim düştü, kantinden bir şeyler aldım. Etkisini çoktan atmıştım. Düz yolda gidiyordum. Otoparktan çıktım. Önümdeki araç hızlı ve yavaş hareket ediyordu. Ben de tedirgin oldum, dikiz aynalarıma baktım ve sağa geçtim. O esnada kaza meydana geldi. Aracın airbagleri yüzüme doğru patladı, neye çarptığımı anlamadım, sola kırdım. Vicdan azabından geceleri uyuyamıyorum" ifadelerini kullandı.

Sanığın cezalandırılmasını talep etti

Duruşmada işaret dili uzmanı aracılığıyla beyanda bulunan müşteki Kemal Değirmenci, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi. Beyanda bulunan müşteki avukatları, sanığın tutukluk halinin devamını talep etti. Savunma yapan sanık avukatları ise, sanığın tahliyesini talep etti.

Sanığın tutukluluk hali devam edecek

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Hüseyin Can K.'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Gökmen Demirci 'maktul', Hüseyin Can K. ise 'sanık' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, trafik tespit tutanağına yer verildi. Tutanakta, otomobilin maktulün idaresindeki motosiklete arkadan çarpıp ardından yaya korkuluklarına ve yol üzerindeki diğer motosikletlere çarptığı aktarıldı.

Tutanakta, İlk çarpmanın etkisiyle maktulün kullandığı motosikletin savrularak yaklaşık 85 metre ilerideki kamyonete çarptığı, kaza sonucu sanığın şerit izleme ve değiştirme maddesini ihlal ettiği anlatıldı.

Sanık 'asli kusurlu' bulunurken, maktulün kusurunun bulunmadığı aktarıldı

Kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu da iddianamede yer aldı. Raporda, Hüseyin Can K.'nin, Silivri istikametinde sürekli şerit değiştirerek sağa sola manevra yaptığı, Haramidere'ye geldiğinde, aracın hızını azaltmadan, işaret ve ikaz vermeden diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde sol şeritten sağ şeride geçtiği belirtildi. Ayrıca raporda, aynı istikamette önde sağ şeritte seyretmekte olan maktulün idaresindeki motosiklete arkadan çarparak ve trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme kurallarını ihlal ederek 'asli kusurlu' olduğu bilgisi yer aldı.

Bilirkişi raporunda ayrıca, maktul Gökmen Değirmenci'nin kusurunun bulunmadığı, kazanın oluşumunda güzergahtaki diğer araç sürücülerinin de kusurlarının bulunmadığı vurgulandı.

Sanığın kanında uyuşturucu maddeye rastlandı

İddianamede, Adli Tıp Kurumundan alınan rapora da yer verildi. Raporda, sanığın kanında alkol tespit edilmediği ancak uyuşturucu maddeye rastlandığı anlatıldı. Maktule yapılan otopsi incelemesi de iddianamede yer aldı. Maktulde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin veya ilaç etken maddelerin bulunmadığı, kişinin ölümünün genel beden travmasına bağlı kafa, kot, vertebra ve ekstremite kırıkları ile beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmalarından gelişen iç kanama hasarı sonucu meydana geldiği bilgisi yer aldı.

25 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, sanık Hüseyin Can K. hakkında 'olası kastla ölüme neden olma' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.