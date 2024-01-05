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Eşi ve 5 çocuğu kanalda boğulan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Eşi ve 5 çocuğu kanalda boğulan şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'da yaklaşık 8 ay önce kullandığı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu eşi ve 5 çocuğu hayatını kaybeden şahıs, birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

05.01.2024 - 21:19,  Güncelleme: 21:21
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Eşi ve 5 çocuğu kanalda boğulan şahıs tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yaklaşık 8 ay önce kullandığı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu eşi ve 5 çocuğu hayatını kaybeden şahıs, birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Mayıs 2023 tarihinde Şanlıurfa'da meydana geldi. Hasan Çetin'in kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobil, misafirlik için gittikleri kırsal mahalleden dönerken Göbeklitepe yolu üzerinde bulunan sulama kanalına devrildi. Otomobilden çıkan sürücü Hasan Çetin, hafif yaralı olarak kurtulurken eşi Özlem ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim ve Müslüm'ün ise boğularak hayatını kaybetti.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Hasan Çetin, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Aile cinayet dedi

Eşi ve 5 çocuğu ölen Hasan Çetin, bu süre içerisinde başka bir kadınla evlendi. Hayatını kaybeden Özlem Çetin'in ailesi, bir televizyon programına katılarak olayın kaza olmadığını iddia etti. İddialar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Hasan Çetin'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, yeni deliller elde ederek Hasan Çetin'i dün gece saatlerinde savcılığın talimatıyla yeniden gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eşi ve 5 çocuğu kanalda boğulan şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA
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