Eşine yaptığı espri güldürmedi! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika
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Eşine yaptığı espri güldürmedi! Tepkiler çığ gibi büyüyor

22.06.2026 13:23
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Eşinin evlenmeden önceki ve sonraki görüntülerini karşılaştıran bir kişi, "Rabbim güzelliği gavur karılarına, gavurluğu da bizim karılara vermişsin" sözlerini paylaşınca tepki topladı. Espri amacıyla söylediği ifadeler birçok kullanıcı tarafından kırıcı ve kadınları aşağılayıcı bulunurken, video kısa sürede eleştirilerin odağı haline geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısının eşiyle ilgili yaptığı paylaşım, kullandığı ifadeler nedeniyle tartışma yarattı.

Videoda önce eşinin evlenmeden önce çekilmiş bir fotoğrafına yer veren kişi, ardından eşinin güncel görüntülerini paylaştı. Görüntüler sırasında "Ben bunu aldığımda böyleydi, şu anda böyle" ifadelerini kullanan kişi, daha sonra okuduğunu söylediği bir sözü aktardı.

"ESPRİ" DİYE ANLATTIĞI SÖZLER ELEŞTİRİLDİ

Videoda, "Geçen bir söz okumuştum; 'Rabbim güzelliği gavur karılarına, gavurluğu da bizim karılara vermişsin' diyordu" ifadelerini kullanan kişi, kısa sürede çok sayıda eleştiri aldı.

Paylaşımı izleyen birçok kişi, söz konusu ifadelerin eşini küçük düşürücü ve kadınları aşağılayıcı nitelikte olduğunu savundu.

TEPKİLER ARDI ARDINA GELDİ

Videonun yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı paylaşımı eleştirirken, yapılan yorumlarda mizah adı altında hakaret içeren söylemlerin normalleştirilmemesi gerektiği görüşü dile getirildi.

Bazı kullanıcılar paylaşımın saygı sınırlarını aştığını belirtirken, bazıları da eşlerin kamuoyu önünde bu şekilde hedef alınmasının doğru olmadığını ifade etti.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşine yaptığı espri güldürmedi! Tepkiler çığ gibi büyüyor - Son Dakika

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