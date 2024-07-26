Eşini boğduktan sonra toprağa gömen tutuklu sanık ve kardeşi için ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika
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Eşini boğduktan sonra toprağa gömen tutuklu sanık ve kardeşi için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp hafriyat alanına gömen Fırat Yıldızhan ve yardım eden kardeşi Yağız Yıldızhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

26.07.2024 19:56
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- Eşini boğduktan sonra toprağa gömen tutuklu sanık ve kardeşi için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Saliha Gizem'i öldürüp hafriyat alanına gömen 2 kardeşe, ağırlaştırılmış müebbet istemi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürerek, hafriyat alanına gömen tutuklu sanık Fırat Yıldızhan ile olay sırasında yanında bulunan ve cesedi gömmesine yardımcı olan kardeşi Yağız Yıldızhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 16 Şubat'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Fırat Yıldızhan boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in Lapseki'deki evinin önüne gelerek, konuşmak istedi. Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i evinin önünden otomobille alarak, Lapseki'den Biga istikametine doğru yola çıktı. Bu sırada Yıldızhan ve Gizem tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i iple boğarak öldürüp, cesedini Biga'nın Çavuşköy Mahallesi mevkiinde bir hafriyat alanına gömdü. Saliha Gizem'den haber alamayan ailesi ise durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan detaylı çalışma sonucunda Saliha Gizem'in Lapseki'den bir araca binip, Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından Fırat Yıldızhan ile ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Yağız Yıldızhan gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in cansız bedenini gömdüğü bölgeye gösterdi. Polis ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanından Saliha Gizem'in cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Fırat Yıldızhan ve kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı. İddianamede, sanıklar Fırat Yıldızhan ve Yağız Yıldızhan'ın ifadelerine yer verildi. Tutuklu sanık Fırat Yıldızhan, ifadesinde, "Olay günü Saliha'yı evliliğimizle ilgili görüşmek ve kimliğini vermek için aradım. Arkadaşıma ait araçla kardeşim Yağız ile birlikte Lapseki ilçesine geldik. Araç içerisinde eşimle tartışmaya başladık. Bir anlık öfke ile yanında bulunan balya ipini eşimin boğazına doladım ve sıkmaya başladım. Eşim bir süre sonra hareketsiz kaldı. Araba ile Lapseki'de biraz gezdikten sonra Biga ilçesine geldik. Kardeşim Yağız ile birlikte eşimi Çavuşköy yakınlarında su kanalına koyduk ve üzerini toprak, molozlarla kapattı" dedi.

Tutuklu sanık Yağız Yıldızhan'ın iddianamede ise, "Ağabeyim Fırat ile eşi araç içerisinde konuştukları esnada tartışmaya başladı. Ağabeyim Fırat cebinden çıkardığı balya ipini eşinin boğazına doladı ve sıkmaya başladı. Bir süre sonra ağabeyimin eşi hareketsiz kaldı. Araba ile Lapseki'de biraz gezdikten sonra Biga ilçesine geldik. Ağabeyim Fırat ile birlikte cesedi Çavuşköy yakınlarında su kanalı için açılmış çukura attık ve üzerini toprak, molozlarla kapattık" ifadeleri yer aldı.

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan'ın 'Tasarlayarak eşe karşı öldürme', kardeşi Yağız Yıldızhan'ın ise 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Biga, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini boğduktan sonra toprağa gömen tutuklu sanık ve kardeşi için ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

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