Eşini dedektife takip ettiren kadın 300 bin TL tazminat ödeyecek - Son Dakika
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Eşini dedektife takip ettiren kadın 300 bin TL tazminat ödeyecek

Eşini dedektife takip ettiren kadın 300 bin TL tazminat ödeyecek

Ankara'da iş insanı Murat C., bankacı eşi Esra C.'nin kendisine hakaret ettiğini ve dedektif tutup takip ettirdiğini iddia ederek 300 bin lira tazminat talebiyle boşanma davası açtı. Mahkeme, eşinin ağır kusurlu olduğuna hükmederek 300 bin lira tazminata karar verdi. İstinaf ve Yargıtay da kararı onayladı.

20.01.2025 11:03
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Ankara'da iş insanı Murat C., 2020'de evlendiği ve 4 yıl evli kaldığı bankacı eşi Esra C.'nin ailesine karşı saygısız davrandığını, günde en az 10 kez 10'ar dakika ile aradığını, kendisine hakaret ettiğini ve dedektif tutup takip ettirdiğini öne sürerek 150 bin lira maddi ve 150 bin lira manevi olmak üzere 300 bin lira tazminat talebiyle boşanma davası açtı. Ankara 4'üncü Aile Mahkemesi'nde açılan davada Esra C., eşinin iddialarının doğru olmadığını ve evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmediğini ileri sürüp, davanın reddini talep etti. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verip, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet veren olaylarda Esra C.'nin ağır kusurlu olduğu kanaatiyle 300 bin lira tazminatı ödemesini hükmetti. Esra C., karara itiraz edip, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi de Esra C.'nin istinaf başvurusunun reddine karar verdi. Mahkeme, Murat C.'nin boşanma talebini kabul edip, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi de dosyada yer alan delillere dayanarak, davalı kadının temyiz itirazlarının yersiz olduğuna ve mahkemenin kararının hukuka uygun olduğuna hükmedip kararı onadı.

'KARAR KESİNLEŞMİŞ OLDU'

Murat C.'nin avukatı Senem Yılmazel, davalı kadının müvekkiline psikolojik şiddet uyguladığını belirterek, "Ciddi anlamda kıskançlık ve baskı yapıyor, hakaret ve küfürler ediyor. Müvekkilimi günde 10 kez telefonla arıyormuş. Telefonunu sürekli kontrol etmek istemiş. Dedektif tutmuş. Yaklaşık 2- 3 ay dedektif müvekkilimi takip etmiş. Maddi manevi tazminat talepli bir boşanma davası açtık. Yargılama sonunda 150 bin lira maddi, 150 bin lira da manevi tazminata karar verildi, müvekkilimin lehine. Kişilik hakları zedelendiği için ve boşanma nedeniyle menfaatleri sarsıldığı için müvekkilim lehine tazminata karar verildi. Daha sonra bu istinaf incelemesinden geçti. Yargıtay'dan da geçerek karar kesinleşmiş oldu" dedi.

'AŞIRI KISKANÇLIK BOŞANMA NEDENİDİR'

Avukat Yılmazel, şahitle dedektif takibini kanıtladıklarını söyleyerek, "Sürekli birisi takip ediyormuş müvekkilimi. Yanında arkadaşıyla birlikte şüphelenmiş 'Niye birisi beni takip ediyor' diye. Daha sonra sorduklarında dedektif olduğunu söylemiş. Hatta daha çok para istemiş kendisinden, 'Sana gerçekleri anlatayım' şeklinde. O da bunu kabul etmemiş; 'Benim herhangi bir sadakatsizliğim yok, bir durum yok.' Tanık olarak da dinlenmesini istedik bu kişiden ama tanıklık yapmak istemediği için tanık olarak çağrılmadı. Müvekkilin arkadaşı tanık olarak dinlendi. Bu şekilde kanıtlanmış oldu. Onun dışında HTS kayıtlarıyla çünkü 1 saat içinde 10 kez aradığı dahi oluyormuş. Toplantıda olduğunda çok sorun yaşadığını aktarıyor. O telefon kayıtları da HTS kayıtları geldiğinde çok sık aralıklarla çok fazla aradığı da kanıtlanmış oldu. Aşırı kıskançlık bir boşanma nedenidir. Bu nedenle çiftlerin bu konuda özen göstermesi, birbirlerine güven ve saygı duyması gerekir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşini dedektife takip ettiren kadın 300 bin TL tazminat ödeyecek - Son Dakika

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