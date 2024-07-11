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Eşini öldüren cezaevi firarisi İskenderun'da yakayı ele verdi

HATAY - Hatay'da polis ekiplerinin çalışmasıyla eşini öldüren ve 27 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında geçmiş yıllarda Kilis'te eşini öldüren ve kasten öldürme suçundan 27 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan cezaevi firarisi Mehmet K. İskenderun'da yakayı ele verdi. Öte yandan hırsızlık suçundan 6 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan T.Ö., silahla tehdit suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan F.E. ile Hırsızlık suçundan aranan A.A. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.A. serbest bırakılırken diğer şahıslar ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.