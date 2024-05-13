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Eşini öldürüp oğlunu ve damadını ağır yaralayan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te tüfekle eşini öldüren, oğlunu ve damadını da ağır yaralayan zanlı Halil Özdemir, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde aile içi tartışma sonrası Halil Özdemir (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Özdemir (44), oğlu İ.E. Özdemir ve damadı Hanifi Bozkurt'a ateş etti. Olay sonrası tüfekle vurulan eş Zeynep Özdemir hayatını kaybederken İ.E. Özdemir ile damat Hanifi Bozkurt ise ağır yaralandı.

"Psikolojim bozuk, pişmanım" diyen zanlı tutuklandı

Olay sonrası polise teslim olan katil zanlısı Halil Özdemir, karakolda tamamlanan sorgusu ve hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından tutuklanma talebiyle adliye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye getirilen zanlı, basın mensuplarının "neden yaptınız" sorusuna "Psikolojim bozuk, pişmanım" diye cevap verdi. Katil zanlısı Halil Özdemir, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.