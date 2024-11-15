Eşini ve annesini öldüren sanığa ağır ceza - Son Dakika
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Eşini ve annesini öldüren sanığa ağır ceza

Nurettin Kaya, eşi ve annesini öldürdü; akli dengesi yerinde bulunarak iki kez ağır müebbet cezası aldı.

15.11.2024 23:29
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Eşini ve annesini öldüren sanığın akli dengesi yerinde çıktı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi

ADANA - ADANA Adana'da tartıştığı eşi Halime Kaya ile annesi Fahriye Kaya'yı tabancayla vurarak öldüren Nurettin Kaya (40), 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Akli dengesi yerinde olduğu belirlenen sanık Kaya, mahkemedeki son savunmasında, "Benim diyecek bir şeyim yok" dedi.

Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde oturan Nurettin Kaya, 24 Kasım 2023'te eşi Halime Kaya ile birlikte karşı evde oturan annesi Fahriye Kaya'nın yanına gitti. Mutfakta çıkan tartışmada Nurettin Kaya, belindeki tabancayı çıkarıp annesi Fahriye Kaya ile eşi Halime Kaya'yı başlarından vurduktan sonra motosikletle kaçtı. 4 çocuk annesi Halime Kaya yaşamını yitirirken, yaralanan Fahriye Kaya ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahriye Kaya da 18 Ocak 2024'te öldü. Bir süre psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Nurettin Kaya, yakalanıp tutuklandı.

"İlk raporda akıl hastası çıktı"

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınan Nurettin Kaya'ya yapılan muayenesinde delüzyonel bozukluk tanısı koyuldu. Raporda, mevcut akıl hastalığı, sanığın işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılamasını ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğini önemli ölçüde azaltıcı nitelikte olup, suç tarihinde ve halen müsnet suçu nedeniyle cezai ehliyetinin olmadığının, ilgili maddeye göre ceza verilmeyip akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi gerektiği belirtildi.

Akıl hastası olduğu yönünde rapor verilen Nurettin Kaya hakkında 'Kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme' ve 'Kadın olan eşi kasten öldürme' suçlarından Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması yapıldı.

"İkinci raporda akıllı çıktı"

Duruşmaya tutuklu sanık Nurettin Kaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri aracılığıyla katıldı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı sanığın akıl sağlığı ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporun geldiğini, raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini söyledi ve raporla ilgili sanık Kaya'ya söz hakkı verdi. Sanık Kaya, "Bu konuda diyecek hiçbir şeyim yok" dedi.

Daha sonra mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık Kaya'nın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Akıl sağlığı yerinde raporu verilen sanık Nurettin Kaya'ya karar için son savunması soruldu. Kaya, "Benim söyleyecek bir şeyim yok" dedi. Kaya daha önceki savunmasında da, öldürdüğü Halime'nin eşi, Fahriye Kaya'nın da annesi olduğunu belirterek, "Bu konuda konuşmak istemiyorum" demişti.

Sanık Kaya'nın avukatı ise, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen rapora itiraz edip yeniden rapor aldırılmasını istedi. Esas hakkındaki mütalaayı da kabul etmeyen avukat, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Karar için son sözü sorulan Kaya, "Diyecek bir şeyim yok" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Nurettin Kaya'yı 'Kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme' ve 'Kadın olan eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kararda indirim uygulamayan heyet, sanığa ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurmaktan' 1 yıl hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşini ve annesini öldüren sanığa ağır ceza - Son Dakika

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