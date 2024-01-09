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Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi - Son Dakika
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Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşiyle tartışan bir adam, eşi ve 9 aylık bebeğini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi. Olay sonucunda itfaiye ekipleri tarafından anne ve bebeği kurtarılırken, baba ise hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi
09.01.2024 - 00:39,
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Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşiyle tartışan adam, eşi ve 9 aylık bebeğini odaya kilitleyerek evi ateşe verdi.

Olay, Alaşehir ilçesi Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.D. ile eşi E.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında öfkelenen Ü.D., karısı E.D. ve 9 aylık bebekleri A.D.'yi odaya kilitleyerek evi ateşe verdi. Evden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangın merdiveniyle E.D. ve 9 aylık bebeğinin kilitli kaldığı odaya girdi. Anne ve bebeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, baba Ü.D. ise dumandan etkilendi. Ü.D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi - Son Dakika


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