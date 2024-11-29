Eşini ve Kayınpederini Öldüren Sanığa 54 Yıl Hapis - Son Dakika
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Eşini ve Kayınpederini Öldüren Sanığa 54 Yıl Hapis

Bolu'da eşini ve kayınpederini öldürüp kayınvalidesini yaralayan Serkan Zengin, mahkeme tarafından toplam 54 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezasında haksız tahrik ve takdir indirimleri uygulandı.

29.11.2024 16:47
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1) EŞİNİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP, KAYINVALİDESİNİ YARALAYAN SANIĞA 54 YIL HAPİS

BOLU'da tartıştığı eşi Meltem Zengin (35) ile kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i (63) öldürüp, kayınvalidesi Emine Doğanyiğit'i (68) yaralayan Serkan Zengin (36), karar duruşmasında eşini kendisini aldatmakla suçlayarak, "Ben cezamı zaten çekeceğim. Olaya benim açımdan bakın. Bunu ben kaldıramadım. Kimse beni serbest bıraksın istemiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı toplam 54 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kentteki bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Meltem Zengin ile 16 yıldır evli olduğu Serkan Zengin, 'kıskançlık' nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı. Kadının eşiyle yaşadığı anlaşmazlıkları ailesine anlatması sonrası Turgut Doğanyiğit, fabrikanın gece vardiyasından çıkan kızını alarak evine götürdü. Serkan Zengin de eşi ve ailesi ile konuşmak için 19 Nisan'da gece saatlerinde kayınpederinin Sağlık Mahallesi Songül Sokak'taki evine gitti.

3 FARKLI SUÇTAN DAVA

Zengin ile boşanmak istediğini söyleyen eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Serkan Zengin, Meltem Zengin ile kurtarmak için kızına sarılan kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i bıçaklayarak öldürdü, kayınvalidesi Emine Doğanyiğit'i de kolundan yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan Serkan Zengin tutuklandı.

Serkan Zengin hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'Kadına karşı silahla yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Cumhuriyet savcısı, 8 Kasım'da görülen duruşmada, dosyaya ilişkin delillerin toplandığını ifade ederek, mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Zengin'in 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederine yönelik 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, kayınvalidesine yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıla kadar hapsi talep edildi.

'KİMSE BENİ SERBEST BIRAKSIN İSTEMİYORUM'

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Geçen duruşmada açıklanan mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Serkan Sezgin, Meltem Zengin'i kendisini aldatmakla suçlayarak, "Savcı Bey iddianameyi hazırlamış. Ben cezamı zaten çekeceğim. Olaya benim açımdan bakın. Bunu ben kaldıramadım. Kimse beni serbest bıraksın istemiyorum. Kayınvalidem her şeyi biliyor. Ben hakkımı helal etmeyeceğim. Bu dünyanın öbür dünyası da var. Tek suçlu benmişim gibi konuşuyorlar. Ben zaten pişmanım" diye konuştu.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığı eşi Meltem Zengin'e yönelik eylemi nedeniyle 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl 4 ay, kayınpederi Turgut Doğanyiğit'e yönelik eylemi sebebiyle 'Kasten öldürme' suçundan takdir indirimi uygulanarak 25 yıl ve kayınvalidesine yönelik eylemi nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: DHA

Mahkeme, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini ve Kayınpederini Öldüren Sanığa 54 Yıl Hapis - Son Dakika

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