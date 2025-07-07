Eşinin şehadet haberini Sivas\'ta aldı

Irak'ın kuzeyinde bir mağarada metan gazına maruz kalan Uzman Çavuş Ümit Üzüm, şehit oldu. Şehidin acı haberi Sivas'taki eşine verildi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 852 rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen 8 asker şehit olmuştu. Metan gazından etkilenen Kayserili Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün şehadet haberi, Sivas'ta yaşayan eşine verildi. Dörteylül Mahallesi'nde bulunan ikamete Türk bayrağı asıldı.

Kayseri nüfusuna kayıtlı olan Ümit Üzüm'ün evli ve 3 çocuk babası olduğu, ayrıca anne ve babasının vefat ettiği öğrenildi. - SİVAS