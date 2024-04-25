Eşiyle boşanma aşamasındaydı, doğalgaz borusuna asılı halde cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Eşiyle boşanma aşamasındaydı, doğalgaz borusuna asılı halde cansız bedeni bulundu

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Bolu'da eşiyle boşanma aşamasındaki 2 çocuk babası Mehmet Ö.'nün cansız bedeni, evinde akrabaları tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Mehmet Ö.'den bir süre haber alamayan akrabaları, evine gittiklerinde onun cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Mehmet Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.04.2024 17:31
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Eşiyle boşanma aşamasındaydı, doğalgaz borusuna asılı halde cansız bedeni bulundu

BOLU - Bolu'da eşiyle boşanma aşamasındaki 2 çocuk babası Mehmet Ö.'nün cansız bedeni, evinde akrabaları tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.

Olay, İzzet Baysal Mahallesi'nde Özcan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Mehmet Ö.'den bir süre yakınları haber alamadı. Dün gece saatlerinden itibaren haber alınamayan Mehmet Ö.'nün evine giden akrabaları kapıyı açtıklarında Mehmet Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Doğalgaz borusuna asılı halde Mehmet Ö.'yü gören akrabaları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 2 çocuk babası Mehmet Ö.'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Ö'nün cenazesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Çocuk, Bolu, Olaylar, Acil Durum, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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