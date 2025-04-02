ESK Genel Müdürünün ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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ESK Genel Müdürünün ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı

ESK Genel Müdürünün ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan'a kamyonetiyle çarpıp ölümüne yol açan sürücünün jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı. Sürücü, şiddetli yağmur nedeniyle yol kenarında yürüyen Kayhan'ı görmeyip çarptığını söyledi.

02.04.2025 12:12
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İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. İlçeye tatile gelen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan (56) eşi Mehtap Kayhan'la beraber market alışverişine gitti.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada Talip B. (75), yönetimindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonetle yol kenarında eşiyle yürüyen Kayhan'a çarptı. Metrelerce savrulan Kayhan yaralanırken, sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mustafa Kayhan, ambulansla Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kayhan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mustafa Kayhan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Kayhan'ın otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, dün gece hava yoluyla memleketi Diyarbakır'a götürüldü. Kayhan'ın, bugün öğle vakti Odabaşı Bal Camisi'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kazadan sonra kaçan kamyonetin sürücüsü Talip B., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, jandarmadaki ifadesinde, kuvvetli yağmurun görüş açısını düşürmesi nedeniyle yol kenarında yürüyen Kayhan'ı göremeyip, çarptığını söyledi. Sürücünün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa ESK Genel Müdürünün ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İsik Hizi:
    Et balık kurumlarının önündeki sıraya son verilsin sabahın köründen insanlar kuyruk oluşturuyor 2 1 Yanıtla
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