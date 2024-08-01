Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu, anneannesini öldürdü

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Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlunun, anneannesini öldürmesiyle ilgili konuşan komşu: "Saldırgan bunalıma girmiş"

ANKARA - Ankara'da eski bakan ve başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener'in psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu Bedirhan Şener, tartıştığı anneannesini, babasına ait tabancayla vurarak öldürdü. Olayın yaşandığı apartman yaşayan bir kişi ise, Şener'in oğlunun bunalıma girdiği için cinayeti işlediğini ileri sürdü.

Olay, dün akşam 21.00 sıralarında Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi Meneviş Sokak'taki bir evde meydana geldi. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Abdüllatif Şener'in 47 yaşındaki oğlu Bedirhan Şener, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı anneannesi Leyla Çetiner'i babasına ait silahla rehin aldı. Bu sırada baba Şener ile eşi Berrin Şener, durumu polis ekiplerine ihbar etti. Polis ve sağlık ekiplerinin bölgeye geldiği esnada Bedirhan Şener, anneannesine 4 el ateş etti. Eve giren polis ekipleri saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Ağır yaralı anneanne ise hastaneye götürüldüğü esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetiner için bugün ikindi namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığında cenaze namazı kılınacağı belirtildi.

Saldırgan torun akıl hastanesine sevk edildi

Akıl sağlının bozuk olabileceği değerlendirilen Bedirhan Şener ise sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe Çankaya'da yer alan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi sevk edildi. Cezai ehliyet durumunun araştırılması için 3 hafta gözetim altında tutulacağı öğrenilen Şener'in Adli Tıp Kurumun tarafından hazırlanacak rapora göre işlemlerine devam edileceği aktarıldı.

"Saldırgan bunalıma girmiş"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Vedat Birgören, "Bunalıma girmiş, anneannesini 4 el silah sıkarak öldürmüş. Abdüllatif Şener'in eşi hızla yukarı çıktı. Ben de dışarı çıktığım sırada silah sesi duydum. Kadın panik halindeydi, korkmuştu. Polis ekipleri geldi. Babayı dışarıda gördüm. Oğlunu tanıyordum kimseye pek zararı yoktu. Ekonomik nedenlerden midir bilmiyorum, kafayı dağıtmış. Psikolojik bir sorunu yoktu. Aile sorunlarından kaynaklı oldu. 4 el silah sesi duyduk. Polisler adamı alıp götürdü. Silah babasına aitmiş, oğlu haberi olmadan silahı almış. Sonra da anneannesini vurmuş" dedi.