Eski Bakan Romanowski\'ye Avrupa Tutuklama Emri

18.02.2026 21:07
Polonya'da yargılanan Marcin Romanowski hakkında Avrupa tutuklama emri çıkarıldı.

Polonya'da organize suç örgütü üyeliği ve yolsuzluk dahil 19 ayrı suçlamayla yargılanan ve Macaristan'a sığınan eski Adalet Bakan Yardımcısı Marcin Romanowski hakkında "Avrupa tutuklama emri" çıkarıldı.

Polonya'da çeşitli suçlamalardan yargılanan Polonya eski Adalet Bakanı Marcin Romanowski hakkında "Avrupa tutuklama emri" çıkarıldı. Varşova Bölge Mahkemesi'nin söz konusu kararıyla Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri arasında suçluların hızlı iadesini sağlayan Avrupa tutuklama emrinin, Macaristan'a sığınan Romanowski'nin ülkesindeki yetkililere iadesinin sağlanması bekleniyor.

Görev yaptığı dönemde kendisine bağlı Adalet Fonu'nun amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle açılan davada Marcin Romanowski organize suç örgütü üyeliği, yolsuzluk gibi 19 suçtan yargılanıyor. Eski Bakan Yardımcısı, Polonya İç Güvenlik Ajansı yetkilileri tarafından 2024 yılında gözaltına alınmış, ancak Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olması nedeniyle Varşova Mokotow Mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştı. İlerleyen süreçte Polonya parlamentosu ve AP, Romanowski'nin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermişti.

Romanowski, hakkında yargı sürecinin önünü açan kararın ardından 2024 Aralık ayında Macaristan'a kaçmış, daha sonra ise bu ülkede siyasi sığınma hakkı elde etmişti. Suçlamaları kabul etmeyen Romanowski hakkındaki davanın siyasi olduğunu öne sürüyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Macaristan, 3. Sayfa, Polonya, Suç, Son Dakika

