Eski Bakan Şener'in Oğlu Cinayetten Yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eski Bakan Şener'in Oğlu Cinayetten Yargılanıyor

Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Dava başladı.

24.10.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürmesine ilişkin davanın görülmesine başlandı.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bedirhan Şener, eski bakan Abdüllatif Şener ile müştekiler ve avukatlar katıldı. Mahkeme, yargılamanın başladığını belirterek kimlik tespitinin ardından tutuklu sanık Şener'e söz verdi.
"Halüsinasyonlar görüyordum"
Olayın yaşandığı gün takip edildiğini iddia eden Şener, "Korku içindeydim. Musibetler vardı. Halüsinasyonlar görüyordum. Kafamın içinde sesler duydum, sonrada ateş ettim. Kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bir yere doğru ateş etmedim. Ben öyle bir şey yapmazdım, hatırlamıyorum" dedi.
Şener'in annesi Berrin Şener ise, olay günü oğluna ulaşamadığını kendisinen zarar vermesinde dolayı endişelendiğini söyledi.
"Oğlum kapıyı açtı ve boşluğa doğru ateş etmeye başladı"
Eşinin kendisini ve annesini Şener'in evine bıraktığını söyleyen anne Şener, "Eşim arabayı park ederken biz binaya girdik. Kapıyı çaldık, oğlum kapıyı açtı ve boşluğa doğru ateş etmeye başladı. Ben merdivenlerden kaçtım. Psikolojisinin bozuk olduğunu biliyorduk. Olay anında 2 el silah sesi duydum, hemen kaçtım" ifadelerinde bulundu.
Olayın tanığı eski bakan Abdüllatif Şener son günlerde oğlunun psikolojik sıkıntıları olduğunu söyleyerek, "Telefonumuzu açmadı, kendisine zarar verebileceğini düşündük. Evine gittik. Ben aşağıda arabayı park ediyordum, kapı açılınca ateş etmiş" diye konuştu.
Sanık Şener'in kardeşi Şamil Şener ise şu beyanlara yer verdi:
"Abimin rahatsızlığını 6-7 yıl önce fark ettim. Oğlum var ismi Everest. İlk abimin bu durumunu 'Everest'i ne yapacağız' diye sormuştu, bende 'nasıl yani' dedim. Abim de 'siz beni anlamıyorsunuz, Everest benim oğlum' dedi. O zaman iyi olmadığını anlamıştım. Ben yurtdışına git gel yaparken görüşüyorduk. Amerika'dayken de online görüşüyorduk. Son zamanlarda abim daha da kötüleşmeye başladı. Geçmişte çok fazla tedavi gördü, anlaşılmadığını söylüyordu. Kendisinde öfke nöbeti vardı, bazen paranoyaları oluyordu, normal geçinmeye çalışıyorduk."
Sanık, tanık ve müşteki beyanlarının ardından söz alan Cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumuna sevki sağlanarak hastaneden cezai ehliyetinin tespiti için rapor alınmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi mahkemeden talep etti.
Savcının taleplerine sanık Şener, "Diyeceğim yoktur" diye karşılık verdi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın üzerine atılı eylemleri işlediği sırada akıl hastalığı bulunup bulunmadığı, hastaysa ne zaman olduğu, uzman kontrolünde 3 haftayı geçmemek şartıyla gözleme alınmasına ve cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair heyet raporunun beklenilmesine karar verdi. Duruşma 5 Aralık saat 10.00'a ertelendi.
'Olayın geçmişi'
Yaşanan olay dün gece Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında, Meneviş Sokak'ta ikamet ettikleri evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla vurdu. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şener, polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Çetiner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abdüllatif Şener, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski Bakan Şener'in Oğlu Cinayetten Yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Bahçeli’nin ’Öcalan’ çağrısını eleştiren MHP’li isim görevden alındı Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
14:13 Irak ve Suriye’de 2’si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
21:30 Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz
21:12 Yunus Akgün’den PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil Yunus Akgün'den PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil
21:09 TSK’nın Lübnan’daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı TSK'nın Lübnan'daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
20:51 TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ’’Ölümle savaştı’’ TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ''Ölümle savaştı''
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
20:20 Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı “Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar“ Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı "Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar"
19:55 UEFA Avrupa Ligi’nde Yunus Akgün fırtınası UEFA Avrupa Ligi'nde Yunus Akgün fırtınası
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
19:48 TUSAŞ’taki terör saldırısına siyasilerden tepki yağıyor TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden tepki yağıyor
19:34 İşte terörün hedef aldığı TUSAŞ’ın önemi İşte terörün hedef aldığı TUSAŞ'ın önemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 15:29:59. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Bakan Şener'in Oğlu Cinayetten Yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.