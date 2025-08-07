Eski Belediye Başkanı Gençağa Koç\'un Vefatı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde içinde bulunduğu dış cephe asansörünün halatının kopması neticesinde zemine düşen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski belediye başkanı, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Akyazı Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç (94) ve kızı Fatma C., üçüncü kattaki evlerine çıkmak için asansörü kullanmak istedi. Asansör, halatının kopması neticesinde üçüncü kattan metrelerce yükseklikten zemine çakıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve kızı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Baba Gençağa Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastane işlemleri sonrasında Gençağa Koç, Altındere Mahallesi Çınarlık Camii'ne getirildi. Burada öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. - SAKARYA