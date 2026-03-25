İzmir\'de eski belediye başkanının zor anları: Eski çalışandan sokak ortasında tepki

25.03.2026 17:01  Güncelleme: 17:02
İzmir'de Pınar Özkan, eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile karşılaşarak işten çıkarılması nedeniyle duyduğu mağduriyeti protesto etti. Özkan, Sandal'a 'Sen benim ekmeğimle oynadın' diyerek tepkisini gösterdi.

İzmir'de eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sokakta yürüdüğü sırada görev döneminde işten çıkardığı eski bir belediye çalışanı tarafından protesto edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

İddiaya göre, Pınar Özkan, Eylül 2023'te çocuğunu kreşten almaya gittiği sırada telefonuna gelen SMS ile işten çıkarıldığını öğrendi. İşine geri dönmek isteyen Özkan, yaklaşık 6 ay boyunca Bayraklı Belediye Binası önünde eylem yaptı ancak tüm çabalarına rağmen yeniden işe dönemedi.

Sokakta yürürken eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile karşılaşan Pınar Özkan, eski başkana tepki gösterdi. Özkan ile Sandal arasında yaşanan diyalog cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Pınar Özkan'ın, kendisini tanımadığını ve bir şey yaptığı için işten çıkarıldığını söyleyen Sandal'a, "Sen benim ekmeğimle oynadın. Seni asla affetmeyeceğim. Sen beni nasıl tanımazsın, ben işten çıkardığın Pınar Özkan. Hayır ben hiçbir şey yapmadım. Sen beni 04 kodu ile işten çıkardın. Ne bir şahit bulabildin ne bir tane belge sunabildin. Yine de beni geri almadın. Benim bir tane kızım var. Sana iki cihanda da hakkım helal olmasın. Bu belediye başkanlığını hiç hak etmedin, ekmekle oynadın. Allah seni bildiği gibi yapsın. İki cihanda da Allah seni bırakmasın. Hakkım sana haram, zehir zıkkım olsun. Allah belanı versin" dediği görüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Görenler gözlerine inanamadı Holland Woods’tan görülmemiş hareket Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket
Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay’ın çaresizliği kamerada Silahlı saldırının ardından yıkıldı: Canbay'ın çaresizliği kamerada
İran Milli Takımı kamp için Antalya’ya geldi İran Milli Takımı kamp için Antalya'ya geldi
“Teğmenleri Erdoğan’a şikayet etti“ iddiasına Erhan Afyoncu’dan yalanlama "Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama
Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti

Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
İnfial yaratan görüntü için resmi açıklama yapıldı: İşte meselenin aslı
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
