İzmir\'de eski belediye başkanının zor anları: Eski çalışandan sokak ortasında tepki

İzmir'de eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sokakta yürüdüğü sırada görev döneminde işten çıkardığı eski bir belediye çalışanı tarafından protesto edildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

İddiaya göre, Pınar Özkan, Eylül 2023'te çocuğunu kreşten almaya gittiği sırada telefonuna gelen SMS ile işten çıkarıldığını öğrendi. İşine geri dönmek isteyen Özkan, yaklaşık 6 ay boyunca Bayraklı Belediye Binası önünde eylem yaptı ancak tüm çabalarına rağmen yeniden işe dönemedi.

Eski başkana sokakta tepki gösterdi

Sokakta yürürken eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile karşılaşan Pınar Özkan, eski başkana tepki gösterdi. Özkan ile Sandal arasında yaşanan diyalog cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Sen benim ekmeğimle oynadın"

Görüntülerde Pınar Özkan'ın, kendisini tanımadığını ve bir şey yaptığı için işten çıkarıldığını söyleyen Sandal'a, "Sen benim ekmeğimle oynadın. Seni asla affetmeyeceğim. Sen beni nasıl tanımazsın, ben işten çıkardığın Pınar Özkan. Hayır ben hiçbir şey yapmadım. Sen beni 04 kodu ile işten çıkardın. Ne bir şahit bulabildin ne bir tane belge sunabildin. Yine de beni geri almadın. Benim bir tane kızım var. Sana iki cihanda da hakkım helal olmasın. Bu belediye başkanlığını hiç hak etmedin, ekmekle oynadın. Allah seni bildiği gibi yapsın. İki cihanda da Allah seni bırakmasın. Hakkım sana haram, zehir zıkkım olsun. Allah belanı versin" dediği görüldü. - İZMİR