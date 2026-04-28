Eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile birlikte 29 kişi tutuklandı - Son Dakika
28.04.2026 09:18  Güncelleme: 09:44
Halfeti Belediyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile birlikte 29 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Halfeti Belediyesine yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 46 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Halfeti eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın da aralarında olduğu 29 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 17 zanlıdan 3'ü nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılırken 14 zanlı ise adli kontrolden şartıyla salıverildi.

Beraatini istedi

Halfeti eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak, savunmasında yöneltilen suçlamaları reddederek birlikte yargılanan diğer şüphelilerin de masum olduğunu savundu. Albayrak, mahkeme salonunda yaptığı konuşmada, "Bütün arkadaşlarım suçsuzdur, hepsini bırakın. Ben de suçsuzum, suçlamaları kabul etmiyorum. Buradaki arkadaşlarımın hepsi masumdur. Onları bırakın, alacaksanız beni alın" ifadelerini kullandı.

Halfeti Belediyesine yönelik 24 Nisan'da düzenlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçundan düzenlenen operasyonda aralarında Halfeti eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın da olduğu 28'i kamu görevlisi toplam 50 kişi gözaltına alınmıştı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
