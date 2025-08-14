Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı

Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
14.08.2025 19:23  Güncelleme: 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun eski belediyespor başkanı Abdullah Onur, şoförüyle birlikte bir kişiyi darp ettiği iddiasıyla tutuklandı. Olay, tartışmanın ardından meydana geldi.

Eski Bolu Belediyespor Başkanı ve iş adamı Abdullah Onur, çıkan tartışmada şoförüyle birlikte darp ettiği kişinin şikayetçi olması üzerine çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama ve tehdit suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz gün Paşaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Haktan Y.'nin evinin önünden aracıyla geçen iş adamı eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur (46), evin önünde bulunan Haktan Y. ile tartıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle aracından şoförü Alihan K. (40) ile birlikte inen Abdullah Onur, Hakan Y. ile kavga etti. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Haktan Y. yaralandı. Kavganın yatıştırılmasının ardından darp edilen Haktan Y., Abdullah Onur ve şoföründen şikayetçi oldu. Sonraki gün polis ekipleri tarafından şoförüyle birlikte gözaltına alınan Abdullah Onur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Abdullah Onur ve Alihan K., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemenin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürülen Abdullah Onur, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek küfretti. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Mahkeme, 3-sayfa, Spor, bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı
İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü İETT otobüsünden kopan parça akaryakıt istasyonuna düştü
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
Süper Kupa’nın sahibi Paris Saint Germain Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint Germain
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı

18:27
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
17:24
Adli Tıp: Murat Çalık’ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
Adli Tıp: Murat Çalık'ın mevcut sağlık durumu cezaevinde kalmasına engel değil
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
17:50
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
09:05
Mutluluğu kısa sürdü Aleyna Dalveren’den sitem dolu paylaşım
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım
08:41
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Gürcistan’dan Türkiye’ye böyle getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Gürcistan'dan Türkiye'ye böyle getirildi
08:28
Ve mutlu son Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’de
Ve mutlu son! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
08:23
Kobra Murat’ın kızına takı şöleni Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı
Kobra Murat'ın kızına takı şöleni! Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı
07:49
Hatay ve Mersin’de orman yangınları ikinci günde Ekipler alevlerin arasında kaldı
Hatay ve Mersin'de orman yangınları ikinci günde! Ekipler alevlerin arasında kaldı
07:16
Savcı Rezan Epözdemir’e gündem olan fotoğrafı sormuş
Savcı Rezan Epözdemir'e gündem olan fotoğrafı sormuş
06:51
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
01:45
14’üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
14'üncü kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
01:30
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 19:55:59. #7.11#
SON DAKİKA: Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.