Eski Çalışan Kamyoneti Çaldı, 90 KM Gezdi

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Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi eski çalıştığı iş yerine gelerek kamyonetle 90 kilometre gezdikten sonra tekrar yerine bıraktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Kimliği açıklanmayan şahıs, ahşap doğrama atölyesine gelerek park halindeki kamyonetle demir kapıya vurarak açtıktan sonra gezintiye çıktı. Yaklaşık 90 kilometre yol yaptıktan sonra sabaha karşı iş yerine yakın bir bölgede aracı bırakarak kaçtı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sonrası sabah saatlerinde iş yerine gelen iş yeri sahibi kamyonetin dışarıda olduğunu fark etti ve araç takip sistemi ile güvenlik kamerasını inceledi. Aracın, eski çalışanı tarafından yerinden alınarak maddi hasarlı bir şekilde yerine bırakıldığını görünce polis ekiplerine haber verdi ve şahıstan şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olaya karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA