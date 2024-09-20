Eski CIA Çalışanına 30 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Eski CIA Çalışanına 30 Yıl Hapis Cezası

Brian Jeffrey Raymond, kadınlara uyuşturucu verip cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle cezalandırıldı.

20.09.2024 10:27
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Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanı Brian Jeffrey Raymond, farklı ülkelerde görev yaptığı sırada kadınlara uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunmaktan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de eski CIA çalışanı Brian Jeffrey Raymond'ın cinsel saldırıdan yargılandığı davada karar çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 48 yaşındaki eski CIA çalışanının farklı ülkelerdeki görevi sırasında kadınlara uyuşturucu verip cinsel tacizde bulunmak, 28 kadını rızaları olmadan bilinçsiz veya rıza gösteremeyecek durumdayken çıplak halde fotoğraflarını ve videolarını çekip kaydetmek suçlamalarından 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu. Raymond'ın son görevinin Meksika'nın başkenti Mexico City'de olduğu, burada ABD hükümeti tarafından kiralanan konutunda kadınlara uyuşturucu verip cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. CIA çalışanının 2006-2020 yılları arasında Mexico City ve farklı yerlerde kadınlara uyuşturup verip fotoğraflarını ve videolarını çektiği, hakkındaki suçlamaları kabul ettiği, ayrıca hakkındaki soruşturmayı öğrendikten sonra mağdurların fotoğraflarını ve videolarını silmeye çalıştığı vurgulandı. Raymond'ın mağdurlara 260 bin dolar tazminat ödemesine de hükmedildi.

Savcı Matthew M. Graves, "Bu adam bir devlet memuruyken kadınları hükümetin kiraladığı konutuna çekip uyuşturdu. Sonra onları soyup cinsel tacizde bulundu ve fotoğraflarını çekti. Bugünkü ceza, sanığın ömür boyu cinsel suçlu olarak damgalanmasını ve hayatının geri kalanının önemli bir bölümünü parmaklıklar ardında geçirmesini sağlıyor" dedi.

"14 yıl boyunca kadınları cinsel olarak istismar etti"

Başsavcı Yardımcısı Nicole M. Argentieri ise, "Brian Raymond, ABD hükümetinde bir çalışan olarak yurt dışında görev yaptığı süre de dahil olmak üzere 14 yıl boyunca kadınları cinsel olarak istismar etti. Bu ceza, Ceza Dairesi'nin suçların nerede işlendiğine veya bunları kimin işlediğine bakılmaksızın federal yasayı ihlal eden cinsel istismarı kovuşturma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Meksika hükümetiyle kurduğumuz değerli ortaklığa minnettarız ve cinsel istismar mağdurları için adaleti sağlamak amacıyla yerel ve uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, CIA, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski CIA Çalışanına 30 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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