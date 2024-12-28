Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada mahkeme kararını açıkladı. Enes Güran, Yüksel Güran ve Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza şaşırttı.
Narin'in cesedini Eğertutmaz Deresi'ne götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a suç delillerini gizleme, yok etme, değiştirme suçlarından ceza verildi. Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkemenin Bahtiyar'la ilgili kararına tepkiler gecikmedi. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren kararın açıklanmasının ardından adliye önünde yaptığı açıklamada, karara itiraz edip istinafa götüreceklerini söyledi.
Nahit Eren şunları söyledi: "Narin dosyası bugün sonuçlandı. Az önce Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Sanık Enes Güran, sanık Salim Güran ve sanık Yüksel Güran hakkında mahkeme iştirak halinde çocuğu kasten öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış hapis cezasıyla cezalandırdı. Nevzat Bahtiyar'ı ise delilleri karartmaktan dolayı 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkemenin kararı kısmen talebimizi karşılayacak nitelikteydi.
Mütalaaya da kısmen muhalif karar olarak nitelendirebiliriz. Nevzat'la ilgili bizim beklentimiz beyanlarımızdan da anlaşılacağı üzere iştirak halinde kendisinin de o suça ortak olduğunu düşünerek onun hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinden ceza verilmesini bekliyorduk ancak bu gerçekleşmedi. Avukatlarımız burada, kararı istinafa götüreceğiz."
Son Dakika › 3.Sayfa › Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza istinafa götürülecek - Son Dakika
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