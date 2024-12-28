Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza istinafa götürülecek - Son Dakika
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Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza istinafa götürülecek

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Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada Nevzat Bahtiyar suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den açıklama geldi. Eren, Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz edip istinafa götüreceklerini belirtti.

28.12.2024 22:18
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada mahkeme kararını açıkladı. Enes Güran, Yüksel Güran ve Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza şaşırttı.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Narin'in cesedini Eğertutmaz Deresi'ne götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a suç delillerini gizleme, yok etme, değiştirme suçlarından ceza verildi. Bahtiyar 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"İSTİNAFA GİDECEĞİZ"

Mahkemenin Bahtiyar'la ilgili kararına tepkiler gecikmedi. Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren kararın açıklanmasının ardından adliye önünde yaptığı açıklamada, karara itiraz edip istinafa götüreceklerini söyledi.

"MAHKEME KARARI TALEBİMİZİ KISMEN KARŞILAYACAK NİTELİKTE"

Nahit Eren şunları söyledi: "Narin dosyası bugün sonuçlandı. Az önce Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Sanık Enes Güran, sanık Salim Güran ve sanık Yüksel Güran hakkında mahkeme iştirak halinde çocuğu kasten öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış hapis cezasıyla cezalandırdı. Nevzat Bahtiyar'ı ise delilleri karartmaktan dolayı 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkemenin kararı kısmen talebimizi karşılayacak nitelikteydi.

Mütalaaya da kısmen muhalif karar olarak nitelendirebiliriz. Nevzat'la ilgili bizim beklentimiz beyanlarımızdan da anlaşılacağı üzere iştirak halinde kendisinin de o suça ortak olduğunu düşünerek onun hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinden ceza verilmesini bekliyorduk ancak bu gerçekleşmedi. Avukatlarımız burada, kararı istinafa götüreceğiz."

Nevzat Bahtiyar\'a verilen ceza istinafa götürülecek

Narin Güran, Nahit Eren, Diyarbakır, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza istinafa götürülecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Ismayl Bayram:
    adalet buldu 81 3 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    ESAS OLAN KATİLİ SAKLAMAKTI VEYA NEVZATIN ÜZERİNE SUÇU ATMAKTI AMA OYUNLARI TUTMADI GÜRAN AİLESİNİN YÜZ KIZARTICI BİR SUÇU SAKLADILAR AMA CEZADAN KURTULAMADILAR 3 0
  • Habibe Kirte:
    isabetli bir karar oldu adalet yerini buldu 70 5 Yanıtla
  • mevlan tanyeri:
    bütün suçu nevzata yıkmak istediler. nevzatın suçu delil karartmak. Narinin katilleri anne amca ve abi 72 0 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    rahat uyu narinim katiller gereken cezayı aldı 69 1 Yanıtla
  • Mustafa Erdede:
    en büyük en ağır ceza verilsin 64 6 Yanıtla
  • Samet Kamaz:
    sadnaya hapishane kurulsun artık öyle sart valla 49 4 Yanıtla
  • Selcuk Aydin:
    Adalet yerini bulmadı nevzat bahtiyar delilleri karartmaktan 4 yıl 6 aldı kimsenin vicdanı rahatlamadı esasen insan öldüren öldürülmeli yardım yataklık yapana da müebbet verilmeli ama beşerinin belirlediği yasalar böyle oluncada maalesef ortaya böyle durumlar çıkıyor 34 12 Yanıtla
  • monşer null:
    Hâketti Jandarmaya söylebilirdi 40 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS NEVZAT TIR 12 22 Yanıtla
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