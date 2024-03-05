Eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun FETÖ davasında beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun FETÖ davasında beraat etti

Eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun FETÖ davasında beraat etti

FETÖ soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında dava açılan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada beraat etti. Tanık ifadeleri ve savcının mütalaası sonucunda mahkeme heyeti, sanığı suçsuz buldu.

05.03.2024 15:30  Güncelleme: 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında dava açılan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun beraat etti.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık olan Hoşcoşkun ile avukatı duruşma salonunda yerini aldı. Mahkemede tanık olarak ifade veren A.M.G, sanığın FETÖ ile ilişkisi olduğuna dair bir bilgisinin olmadığını ve sanığı hiçbir zaman örgütsel bir faaliyette bulunurken görmediğini söyledi. Sanık avukatı ise müvekkilinin FETÖ ile bağlantılı olmadığını, aslında gerçek mağdurun müvekkili olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu, sanığın örgüt üyesi olduğu kanaatine vardığını ifade etti ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istedi. Sanık Hoşcoşkun, son sözünde kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, aradan sonra kararını verdi ve sanığı suçsuz buldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, Cüneyt Hoşcoşkun, İzmir, Mahkeme, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun FETÖ davasında beraat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: Evde Özel Düzeneklerle Yetiştirilen Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi
    16:16 Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: Evde Özel Düzeneklerle Yetiştirilen Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

    Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, evdeki oda içerisine kurulan özel düzeneklerle uyuşturucu madde yetiştiren 2 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda, kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan 4 adet led ışık düzeneği, 1 adet elektrikli fan, 0.92 gram esrar maddesi, 1 adet esrar öğütme aparatı ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • İnegöl'de kız arkadaşının ağabeyi tarafından darbedilen kişi yaralandı
    16:16 İnegöl'de kız arkadaşının ağabeyi tarafından darbedilen kişi yaralandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kız arkadaşının ağabeyi tarafından darbedildiği öne sürülen Kadir D. yaralandı. İddiaya göre Kadir D., kız arkadaşı Rabia Ş'yi alıp İnegöl'e getirdiği sırada Rabia Ş'nin ağabeyi F.Ş. tarafından darbedildi. Yaralanan Kadir D., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  • İnegöl'de sevgilisinin abisi tarafından darp edilen genç hastaneye kaldırıldı
    16:12 İnegöl'de sevgilisinin abisi tarafından darp edilen genç hastaneye kaldırıldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, sevgilisinin abisi tarafından darp edilen genç, hastanede tedavi altına alındı. İddiaya göre, genç kızı kaçıran sevgilisiyle sokakta gezerken kızın abisiyle karşılaştı. Abi, sevgilisini darp edip biber gazı sıktıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Elazığ'da fuhuş operasyonunda tutuklanan belediye başkanı AKP'den ihraç edildi
    16:09 Elazığ'da fuhuş operasyonunda tutuklanan belediye başkanı AKP'den ihraç edildi

    Elazığ'da yapılan Cemre Operasyonu kapsamında Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, fuhuş suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklanmanın ardından AKP Elazığ İl Başkanlığı, Doğan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

  • İzmir Çiğli'de Beyaz Eşya Deposunda Yangın Çıktı
    16:08 İzmir Çiğli'de Beyaz Eşya Deposunda Yangın Çıktı

    İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir beyaz eşya deposunda çıkan yangında alevler depoyu sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

  • Balıkesir polisi, DEAŞ üyesi 4 kişiyi gözaltına aldı
    16:04 Balıkesir polisi, DEAŞ üyesi 4 kişiyi gözaltına aldı

    Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen 4 yabancı uyruklu şüpheliyi Karesi ve Altıeylül ilçelerinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin yurt dışında örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirlendi.

  • İstanbul Küçükçekmece'de park halindeki otomobilde ölü bulundu
    16:03 İstanbul Küçükçekmece'de park halindeki otomobilde ölü bulundu

    İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde hareketsiz bir kişi bulundu. Durumu fark edenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, otomobildeki kişinin M.Ö. olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. M.Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

  • Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
    16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği

    Düzce'de çöp konteynırında bulunan eti sıyrılmış kemiklerin ata ait olduğu belirlendi. Şahsın yakalandığı ve yeme içme sektöründe işyeri olduğu belirlendi. Araştırma devam ediyor.

  • Suudi Arabistan'ın İlk Robotları Sarah ve Muhammed Tanıtıldı
    15:56 Suudi Arabistan'ın İlk Robotları Sarah ve Muhammed Tanıtıldı

    Suudi Arabistan, QSS Şirketi tarafından üretilen Sarah ve Muhammed adlı robotları tanıttı. Tanıtım sırasında yaşanan ilginç olay sosyal medyada alay konusu oldu. Robot Muhammed'in El Arabiya TV'nin kadın muhabirini taciz ettiği görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.


16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
14:59 Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır’a kaçırdı Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı
14:56 İzmir’de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı İzmir'de askeri helikopter zorunlu iniş yaptı: 1 yaralı
12:49 İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi İsrail saldırıları sonucu açlıkla mücadele eden 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:19 Eniştesinin içinde 2 milyon olan kasasını çalıp ortadan kayboldu Eniştesinin içinde 2 milyon olan kasasını çalıp ortadan kayboldu
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
14:56 Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet’i namusumuza dokunuyordu Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Batuhan çıkışı: Annesinin tweet'i namusumuza dokunuyordu
14:08 Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı Bebeğini evin penceresinden aşağı atan anne ve sevgilisi gözaltına alındı
13:59 Sultanbeyli’de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı Sultanbeyli'de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında kavga çıktı
12:58 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kaza anını anlattı: Aynı yolda 5 kaza daha olmuş BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kaza anını anlattı: Aynı yolda 5 kaza daha olmuş
12:55 DEM Parti’de krize neden olan fotoğrafı HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu’na sorduk: Düşman değil rakibiz DEM Parti'de krize neden olan fotoğrafı HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'na sorduk: Düşman değil rakibiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 16:23:24. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun FETÖ davasında beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement