Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
İSTANBUL - Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli Uzun Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.
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