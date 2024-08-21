Eski Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız Bursa Valisi olarak göreve başladı - Son Dakika
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Eski Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız Bursa Valisi olarak göreve başladı

Eski Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız Bursa Valisi olarak göreve başladı

Bursa Valisi olarak atanan eski Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, düzenlenen devir teslim töreni sonrası görevine başladı. Ayyıldız, milletin hizmetinde olacağını ifade etti.

21.08.2024 09:41
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Bursa Valisi olarak atanan eski Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, düzenlenen devir teslim töreni sonrası görevine başladı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanmasıyla boşalan koltuğa Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız getirildi. Yeni görevine dün itibariyle başlayan Ayyıldız, milletin hizmetinde olacağını ifade etti.

Ayyıldız, daha önce de Eskişehir, İzmir ve Aydın Valiliği görevlerinde bulunmuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız Bursa Valisi olarak göreve başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız Bursa Valisi olarak göreve başladı - Son Dakika
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