Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı - Son Dakika
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Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, mahkemeye sevk edildi.

20.01.2025 23:32
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırma suçundan da tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ifadesi alındı. Daha önce "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturmada tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Özer, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan da tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı - Son Dakika

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