Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika
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Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, kardeşine ait pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Yaşar'ın tanınmamak için başörtü takarak kılık değiştirmeye çalıştığı görüldü.

31.05.2024 20:36
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Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

İSTANBUL - Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, kardeşine ait pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışırken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Yaşar'ın tanınmamak için başörtü takarak kılık değiştirmeye çalıştığı görüldü.

Edinilen bilgilere göre silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, sabah 06.00 sıralarında Saraybosna'ya gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Güvenlik kontrolünden geçen Yaşar, uçağa binmek için kardeşi Yüksel Yaşar ismine düzenlenmiş pasaport ile polis kontrolünden geçmek istedi. Yaşar'ın pasaportunu kontrol eden polis ekipleri, durumdan şüphelendi. Yapılan parmak izi çalışmasında Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar olduğu belirlendi. Betül Yaşar'ın tanınmamak için kılık değiştirerek başörtü taktığı görüldü.

GBT sorgusu yapılan Yaşar'ın Ağrı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçuyla arandığı tespit edildi. Anadolu Adliyesi Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısının talimatı ile gözaltına alınan Yaşar hakkında "Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma" suçundan adli tahkikat başlatıldı. Yaşar, ifadesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika

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