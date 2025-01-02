Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı - Son Dakika
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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu.

02.01.2025 10:42  Güncelleme: 10:57
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Uzun'un soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Sabri Uzun isimli şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen şahıs bugün Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

SABRİ UZUN KİMDİR?

Uzun, aslen Giresun Eynesilidir. 1978 yılında emniyetteki görevine başladı ve 2013 yılına kadar sürdürdü. 40 yıllık mesleki kariyerinde Türkiye'de meydana gelen istihbarat olaylarının çoğunda önemli rol üstlendi.

Gündeme oturan birçok olayı içinde barındıran ''İn'' adında kitabı bulunan Uzun, kitabında 28 Şubat süresince tanık olduğu olayları kaleme aldı.

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Ramazan Ertaş:
    2025 yılı tayyibin saltanatı ile devam ediyor. Illaki bir yeniçeri istemezük diye bağıracak sen bekle tayyip 89 194 Yanıtla
  • Suatsadet56:
    R.Tayip Erdoğan a hakaret Atatürk’e hakaret gibidir 113 144 Yanıtla
  • Apple User:
    şu seçim bi gelmedi gitti 107 112 Yanıtla
  • MERDEM:
    Yorumda Hemen darbe siyaseti başlamış bakıyorum tek bildiğiniz yol darbe asmak kesmek, birde demokrasi demezmisiniz. 99 18 Yanıtla
  • Alparslan:
    Sabri uzun dün gozdenizdi ne oldu kral çıplak mi dedi adam da aldınız adami 64 47 Yanıtla
  • Ercan Karakuş:
    bu abuk subuk zihniyet varken PKK ya ne gerek 76 17 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    doğru söylemeyin hapse girmeyin 56 36 Yanıtla
  • Alparslan:
    merak ettigm bişey var on.milyonnkisi aynı anda hakaret vari tweet atsa 10 milyon kişi de içeri mi alinacak yaw bırakın şu sacmaligi artık boş işlerle uğraşmayın .. 44 41 Yanıtla
  • Mesut Zafer:
    Ya şu cumhurbaşkanına hakaretten gözaltı işlemi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adını kullanmayın burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemli bir Kurumu. Kısaca Tetikçi Akın yazın yeter. 27 31 Yanıtla
  • Siyami Bayhan:
    Reise dıl uzatan ceza evinde bulur kendini aklinizi başinıza alın 0 3 Yanıtla
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