Eski Kızılay Başkanı'nın kızı motosiklete çarptı: 17 yaşındaki çocuğu hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eski Kızılay Başkanı'nın kızı motosiklete çarptı: 17 yaşındaki çocuğu hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Beykoz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı, otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı.

12.07.2024 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Kızılay Başkanı'nın kızı motosiklete çarptı: 17 yaşındaki çocuğu hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Beykoz'da motosikletle çarpışan otomobil sürücüsünün Kerem Kınık'ın kızı olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Beykoz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaza, 9 Temmuz'da Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.Ö.'nün kullandığı motosiklet, sokaktan çıkan bir otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet devrilerek sürüklenirken, motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, başını beton dubaya çarptı. Sürüklenen motosikletin çarptığı kaldırımdaki 2 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çeki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 2 kişi ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı F.Z.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Kerem Kınık, Motosiklet, Kızılay, Beykoz, Çocuk, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski Kızılay Başkanı'nın kızı motosiklete çarptı: 17 yaşındaki çocuğu hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:36 İtalya G7 toplantısına Türkiye’yi de davet etti İtalya G7 toplantısına Türkiye'yi de davet etti
22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:39 Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
23:37 Van Gölü’nde 4,3 büyüklüğünde deprem Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
23:17 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı ölümlü kazaya karıştı Olay anı kamerada Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı ölümlü kazaya karıştı! Olay anı kamerada
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:35 Beşiktaş, Ciro Immobile transferini açıkladı Beşiktaş, Ciro Immobile transferini açıkladı
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
18:42 İzmir’de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı İzmir'de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 00:31:05. #1.11#
SON DAKİKA: Eski Kızılay Başkanı'nın kızı motosiklete çarptı: 17 yaşındaki çocuğu hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement