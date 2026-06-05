Manavgat'ta önceki dönem belediye soruşturmasında 3 gözaltı - Son Dakika
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Manavgat'ta önceki dönem belediye soruşturmasında 3 gözaltı

05.06.2026 14:03
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Önceki dönem Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e yönelik rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında belediye muhasebe müdürü, eski zabıta müdürü ve bir kişi daha gözaltına alındı.

Önceki dönem Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e yönelik rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat suçlarından yürütülen dava kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ta 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından geçen yıl eylül ayında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, tutuklandı. Şükrü Sözen hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından devam eden soruşturma kapsamında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadeler, elde edilen yeni deliller kapsamında Manavgat Belediyesi Muhasebe Müdürü B. Ö., dönemin belediye zabıta müdürü T. Ş. ile B. Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şükrü Sözen, Manavgat, Politika, 3. Sayfa, Zabıta, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta önceki dönem belediye soruşturmasında 3 gözaltı - Son Dakika

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