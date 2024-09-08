Eski Basketbolcu İlkan Karaman Kaza Kurbanı - Son Dakika
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Eski Basketbolcu İlkan Karaman Kaza Kurbanı

Eski Basketbolcu İlkan Karaman Kaza Kurbanı

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobil çarpması sonucu yaşanan kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün 1.16 promil alkollü olduğu tespit edildi.

08.09.2024 12:55
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Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobil çarpması sonucu yaşanan kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün 1.16 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe, Beşiktaş, Karşıyaka gibi takımlarda oynayan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a yolun karşısına geçmek isterken E.A.Ö. idaresindeki 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı. Karaman otomobilin çarpması ile yola savrularak ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır şekilde yaralanan Karaman'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Karaman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü E.A.Ö. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, 1.16 promil alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. E.A.Ö. hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Karaman'ın kazada hayatını kaybetmesi basketbol camiasını yasa boğdu. Türkiye Basketbol Federasyonu başta olmak üzere birçok kulüp başsağlığı mesajında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Basketbolcu İlkan Karaman Kaza Kurbanı - Son Dakika

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