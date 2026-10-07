Eski piskopos Saunders iki gence istismardan 6 buçuk yıl hapse mahkum edildi - Son Dakika
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Eski piskopos Saunders iki gence istismardan 6 buçuk yıl hapse mahkum edildi

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Avustralya'da eski piskopos Saunders, iki genç Aborjin erkeğe cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 6 buçuk yıl hapse mahkum edildi. Saunders'ın gençleri manipüle ettiği ve kilise fonlarını kullandığı belirtildi; Perth Başpiskoposu Costelloe mağdurlardan özür diledi.

Avustralya'da eski piskopos Christopher Saunders, Katolik din adamı olduğu dönemde iki gence cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 6 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralya'da piskopos olarak görev yaptığı sırada iki gence cinsel istismarda bulunan Christopher Saunders'in cezası belli oldu. Saunders, Batı Avustralya eyaletinde görülen davada iki genç Aborjin erkeğe cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 6 buçuk yıl hapse mahkum edildi. Saunders'ın iki genci sistematik olarak manipüle ettiği, onları "yarı çıplak" toplantılara davet ettiği, alkol verdiği ve bunu yaparken de genellikle kilise fonlarını ve kiliseye ait mülkleri kullandığı belirtildi.

2020'de piskoposluktan istifa etmişti

Saunders, 2010 ile 2019 yılları arasında işlediği suçlardan dolayı 2020'de ilk kez suçlanmış ve Broome Piskoposluğu görevinden istifa etmişti. İlk polis soruşturması herhangi bir suçlama yöneltilmeden kapatılmış, ancak Papa'nın soruşturma emri vermesinin ardından polis yeni bir soruşturma başlatmıştı. 76 yaşındaki Saunders, geçtiğimiz Ağustos ayında bir tecavüz ve 12 cinsel taciz suçundan suçlu bulunmuştu. Saunders, cinsel istismar suçlamalarıyla karşı karşıya kalan dünyanın en kıdemli Katolik liderlerinden biri olmuştu.

1976'da ilk kez rahip olarak atanan Saunders, kariyerinin büyük bölümünü ülkenin kuzeybatısındaki Kimberley bölgesinde geçirmiş, 1996'da Broome Piskoposu olarak atanmıştı.

"Üzgünüz"

Perth Başpiskoposu Timothy Costelloe yaptığı açıklamada, mağdurların adaleti arama yolunda büyük cesaret ve azim gösterdiklerini söyledi. Costelloe, "Size yaşatılan acı ve ıstırap için üzgünüz. Kilisenin bir lideri tarafından güveninizin bu kadar doğrudan ve derinden ihanete uğramasından dolayı üzgünüz. Hiçbir mahkeme kararı, verilen acıyı ortadan kaldıramaz veya kaybettiklerini geri getiremez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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