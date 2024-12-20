Eski Polisin Mesleğe Dönüş Davası Reddedildi - Son Dakika
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Eski Polisin Mesleğe Dönüş Davası Reddedildi

Eski Polisin Mesleğe Dönüş Davası Reddedildi

Feray Şahin'in ölümüne neden olan eski polis Fatih Burak Aykul'un mesleğe dönüş talebi reddedildi.

20.12.2024 16:50
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Mersin'de 19 Eylül 2017 tarihinde üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin'i ölümüne neden olan ve meslekten ihraç edilen eski polis Fatih Burak Aykul'un mesleğe dönüşle ilgili açtığı idari ve adli davalar tümden reddedildi.

Mersin'de 19 Eylül 2017 tarihinde üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin'i ölümüne neden olan polis memuru Fatih Burak Aykul, meslekten ihraç edildi. Aykul, yaşanan sürecin ardından Feray Şahin'in ölümüne neden olan eylemleriyle adli yargıda bilinçli taksirle değerlendirilerek ceza aldı.

Katil zanlısı Aykul'un polisliğe dönme isteği reddedildi

Fatih Burak Aykul, daha sonrasında mesleğe dönüşle ilgili idari ve adli dava açtı. Aykul'un, meslekten ihraç edilmesine karşı açtığı davalar, hem İstanbul 13. İdare Mahkemesi hem de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmelerde disiplin suçları ve meslekten çıkarılması hukuka uygun bulunarak reddedildi. Aykul'un geçmişte de Askeri Meslek Yüksekokulu'ndan atıldığı ancak daha sonrasında ise polislik mesleğine kabul edildiği iddia edildi.

Acılı aile ağırlaştırılmış müebbet istiyor

Yaşanan olayda kızı Feray Şahin'i kaybeden baba Bekir Şahin, aile olarak 5 yıldır Yargıtay'dan gelecek kararı beklediklerini ve katil zanlısının ağırlaştırılmış müebbet ceza almasını istediklerini vurguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Mersin, Hukuk, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski Polisin Mesleğe Dönüş Davası Reddedildi - Son Dakika

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