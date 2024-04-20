Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir\'in Annesi Vefat Etti

Eski Samsun Büyükşehir Belediye(SBB) Başkanı Mustafa Demir'in annesi Safiye Demir, 90 yaşında vefat etti.
Eski Başkan Mustafa Demir'in annesi Safiye Demir, kalp rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Safiye Demir'in cenaze namazı ikindi namazını müteakip Büyük Cami'de kılındı.
Cenaze namazına Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum amirleri, vatandaşlar ve yakınları katıldı.
Safiye Demir'in cenazesi 21 Nisan Pazar günü Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Turalıuşağı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek. - SAMSUN
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