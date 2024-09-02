Eski sevgili düğünü bastı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eski sevgili düğünü bastı: 2 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen bir kişi, düğün sırasında ortalığı karıştırarak bıçakla 2 kişiyi yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

02.09.2024 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski sevgili düğün bastı: 2 Yaralı

Eski sevgilisinin evlendiğini öğrendi, ortalığı birbirine kattı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta eski sevgili düğün bastı, ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada 2 kişinin bıçakla yaralandığı öğrenilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1183 sokakta yaşandı. İddiaya göre eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen bir şahıs, sokakta yapılan düğünü basarak ortalığı karıştırırdı. Şahsın çıkardığı olayda 2 kişinin bıçakla yaralandığı söylenirken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edildi. Yaşanan olayın ardından eski sevgili kaçarken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Esenyurt, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski sevgili düğünü bastı: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:14 Narin Güran’ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz Narin Güran'ın Amcası Tutuklandı, Avukatından Kamuoyu Baskısına İtiraz
18:45 İzmir’de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
18:25 Kadıköy’de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı
17:50 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklandı 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı
10:52 8 aylık ayrılık yaradı Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi 8 aylık ayrılık yaradı! Torreira ve Devrim Özkan ayna karşısında aşka geldi
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:47 Bursa’da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü Bursa'da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 20:41:05. #1.11#
SON DAKİKA: Eski sevgili düğünü bastı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement