Eski Spandau Ballet Şarkıcısı Ross Davidson, uyuyan kadınlara tacizde bulunup filme almakla suçlanıyor - Son Dakika
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Eski Spandau Ballet Şarkıcısı Ross Davidson, uyuyan kadınlara tacizde bulunup filme almakla suçlanıyor

Eski Spandau Ballet Şarkıcısı Ross Davidson, uyuyan kadınlara tacizde bulunup filme almakla suçlanıyor

Eski Spandau Ballet şarkıcısı Ross Davidson, uyuyan kadınlara tecavüz edip filme almakla suçlanıyor. Mahkemede, Davidson'ın kadınlarla uyurken cinsel ilişkiye girmeyi saplantı haline getirdiği iddia edildi. Davidson'ın, cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen bir kadını bir gecede altı kez taciz ettiği öne sürüldü. Polis ele geçirdiği görüntüleri kadınlara gösterene kadar, kadınların Davidson'un kendilerini filme aldığından haberleri yoktu.

13.06.2024 11:35
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Eski Spandau Ballet şarkıcısı Ross Davidson, uyuyan kadınlara tecavüz edip filme almakla suçlanıyor. Mahkemede, Davidson'ın kadınlarla uyurken cinsel ilişkiye girmeyi saplantı haline getirdiği iddia edildi.

Ross Wild olarak bilinen Davidson'ın, cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen kadını bir gecede altı kez taciz ettiği öne sürüldü.

36 yaşındaki Davidson'ın, kadınlarla uyurken cinsel ilişkiye girme arzusunun olduğu söyledi.

Polis ele geçirdiği görüntüleri kadınlara gösterene kadar, kadınların Davidson'un kendilerini filme aldığından haberleri yoktu.

Davidson'ın, Ekim 2013'te Finchley'deki dairesinde bir tartışmadan sonra ilk kadına tecavüz ederken kendisini gizlice filme aldığı iddia edildi. Savunmasında, bu olayın rol yapma olduğunu iddia etti. Davidson'ın, ikinci bir kadının göğüslerini okşarken kendisini filme aldığı, üçüncü bir kadına Cannes Film Festivali'nde cinsel saldırıda bulunduğu ve onu filme aldığı öne sürüldü.

Dördüncü bir kadını onun rızası olmadan cinsel eylem gerçekleştirirken filme almak ve daha sonra ona tecavüz etmekle suçlanıyor. Beşinci kurban ise uyandığında Davidson'u kendisine ile ilişkiye girerken bulduğunu söyledi.

2021'de tutuklandığında, Davidson tüm cinsel ilişkilerin karşılıklı rıza ile olduğunu söyledi. Şartlı tahliye ile serbest olan Davidson, üç tecavüz, üç cinsel saldırı, gözetimcilik, sindirme ve kontrol edici davranış suçlamalarını reddediyor.

Duruşma devam ediyor.

Eski Spandau Ballet Şarkıcısı Ross Davidson, uyuyan kadınlara tacizde bulunup filme almakla suçlanıyor
Eski Spandau Ballet Şarkıcısı Ross Davidson, uyuyan kadınlara tacizde bulunup filme almakla suçlanıyor

Spandau Ballet, Hukuk, 3.Sayfa, Müzik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski Spandau Ballet Şarkıcısı Ross Davidson, uyuyan kadınlara tacizde bulunup filme almakla suçlanıyor - Son Dakika

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